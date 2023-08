Starkregen: Urfahranermarktgelände wird gesperrt

Wegen der anhaltenden Regenfälle steigt der Donaupegel kontinuierlich an. In Linz bereitet man sich deshalb auf Überschwemmungen vor. Am Montagabend informierte die Stadt Linz via Aussendung: "Das Jahrmarktgelände wird aufgrund der steigenden Pegelstände für den Verkehr gesperrt." Die Berufsfeuerwehr appelliert, abgestellte Fahrzeuge vorsorglich umzuparken. Im Ernstfall müssten Autos und andere Fahrzeuge von der Feuerwehr entfernt werden.

Der Hydrographische Dienst des Landes Oberösterreich rechnet für Dienstag, 20 Uhr, mit einem Pegelstand von 6,40 Metern in Linz. Ab 6,80 Metern würde die Donau im Bereich Alturfahr-West sowie beim Jahrmarktgelände über die Ufer treten. Die Stadt hat sich bereits gerüstet: Am Montag wurden die zwölf Öffnungen in der Mauer der Mobilen Hochwasserschutzwand bei den Stiegenabgängen geschlossen, zudem wurden Stützen und Dammbalken Richtung Flußgasse/Neues Rathaus aufgestellt. "Die Flussgasse bleibt bis auf Weiteres befahrbar", teilte Stadträtin Eva Schobesberger mit. Durch die Maßnahmen sei im Bereich Alturfahr-West eine Hochwassersicherheit bis Pegelstand 7,60 Meter gegeben, was einem zehnjährlichen Hochwasser entsprechen würde.

