Gartenöffnung: Warten auf die Verordnung

So ist es der Plan. Doch noch warten die Verantwortlichen auf die entsprechende Verordnung der Bundesregierung. "Wir gehen davon aus, dass diese Verordnung bis 18. Mai vorliegen wird", sagt der zuständige Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) auf OÖN-Anfrage. "Am ersten Tag, an dem wir aufsperren dürfen, werden wir das auch tun."

Denn eigentlich sollte der Botanische Garten wie auch die Museen und andere Einrichtungen am 15. Mai seine coronabedingte Sperrzeit überstanden haben. So wurde es jedenfalls von der Bundesregierung angekündigt. Grundsätzlich will man da auch aufsperren, zumal am Wochenende mehr Gäste zu erwarten wären.

Bereit für den "Tag X"

Die Vorbereitungsarbeiten würden jedenfalls im Hintergrund auf vollen Touren laufen, um dann sofort aufsperren zu können, wenn die rechtliche Basis dafür vorhanden ist. "Wir müssen auf die Verordnung warten, weil wir erst dann wissen, welche Vorkehrungen wir treffen müssen", so Baier. Die derzeit (noch) gültige Verordnung endet am 30. Juni.

Der Leiter des Botanischen Gartens, Friedrich Schwarz, sieht das genauso und glaubt, dass in der Lockerungsverordnung keine großen Überraschungen stehen werden. Aber solange man nicht endgültig wisse, welche Auflagen zu erfüllen seien, wolle man nicht voreilig handeln. Der Vorteil sei sicher, dass sich der Botanische Garten großteils im Freien befinde. (rgr)

