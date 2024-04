Die Stadt Traun investiert bis 2028 kräftig in ihre Schulen

Bürgermeister Karl-Heinz Koll will moderne Lernumgebungen schaffen.

38,6 Millionen Euro will die Stadtgemeinde in den kommenden Jahren in ihre Bildungseinrichtungen investieren – der Löwenanteil davon entfällt mit gut zwei Drittel auf die laufende Instandhaltung aller Pflichtschulen.

Bis 2028 stehen mehrere Investitionsprojekte in Trauner Schulen auf dem Programm: So gibt es Sanierungspläne für die Mittelschule St. Martin und die Volksschule Oedt. Ebenso wird die Volksschule St. Martin saniert, an diesem Schulstandort werden auch zusätzliche Klassenräume und Nebenräume geschaffen. Zudem soll für die Volksschule St. Dionysen ein Sanierungskonzept erstellt werden.

„Schlüssel für Bildung“

Bürgermeister Karl-Heinz Koll (VP) setzt damit den 2021 eingeschlagenen Weg fort, seither wurden Bauprojekte und Ausstattungsmaßnahmen mit einem Volumen von circa 1,2 Millionen Euro umgesetzt – immer unter der Prämisse, zeitgemäße Lernmöglichkeiten zu schaffen.

„Moderne Schulgebäude und Lernorte sind der Schlüssel für Bildung und Integration. Mein Ziel ist, durch optimal ausgestattete Lernumgebungen mit zeitgemäßer digitaler Ausstattung unsere Kinder fit für ihre Zukunft zu machen“, sagt Koll.

