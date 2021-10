Das ist das neue Regierungsteam der Linzer SPÖ

Die SPÖ Linz hat als stärkste Fraktion im Gemeinderat am Donnerstag ihr neues Stadtregierungsteam präsentiert. Neu im Team unter dem wiedergewählten Bürgermeister Klaus Luger sind Tina Blöchl als dritte Vizebürgermeisterin und Dietmar Prammer als Stadtrat. Erste Vizebürgermeisterin bleibt gemäß der Wahl in den Sitzungen der Fraktionsmitglieder sowie des Bezirksparteivorstandes Karin Hörzing. Stefan Giegler wurde als Fraktionsvorsitzender bestätigt.

Dietmar Prammer Bild: pixelkinder.com // peter kollro

Vizebürgermeisterin Blöchl (Jahrgang 1983) erwarb sich schon während ihres Soziologiestudiums in Linz praktische Erfahrungen im Finanz- und Personalwesen. Ihr sind die Ressorts "Finanzen"; "Integration" und "Personal" zugeteilt. Die bisherige Integrationsstadträtin Regina Fechter geht in Politpension. Stadtrat Prammer (Jahrgang 1974) ist studierter Jurist. Er war als juristischer Fachreferent beim Land. Kenntnisse über die Linzer Stadtplanung sowie den Wohnbau gewann er unter anderem als Aufsichtsratsvorsitzender in der städtischen Wohnbaugesellschaft GWG. Er ist in der Stadtregierung künftig für "Liegenschaften, Bau und Stadtplanung" und "Wohnbau" sowie das "Schulwesen" verantwortlich.

Wie bereits berichtet behält Bürgermeister Luger u.a. die Bereiche Innovation, Wissenschaft und Technologie, zudem wird bei ihm eine Klima-Stabsstelle angesiedelt. Darüber hinaus übernimmt er aber auch die bisher von der ÖVP betreuten Wirtschaftsagenden. SPÖ-Vizebürgermeisterin Karin Hörzing behält Soziales und Sport und bekommt die Kindergärten und Horte dazu. Die SPÖ hat bei der Gemeinderatswahl Ende September um zwei Mandate auf 22 Sitze zugelegt.