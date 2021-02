Berufsfeuerwehr löschte Wohnungsbrand am Hauptplatz

Um 13.33 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein: In einem Gebäude in Hauptplatz-Nähe war ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang aus mehreren Fenstern im ersten Obergeschoß dichter Rauch, der sich durch die offene Wohnungstüre auch bereits im gesamten Treppenhaus ausgebreitet hatte. Die Bewohner konnten sich nach ersten Löschversuchen selbst retten und wurden an die Rettung übergeben, teilte die Berufsfeuerwehr mit.

Alle weiteren Hausbewohner konnten während des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben. Der Brand beschränkte sich - durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr - nur auf eine Wohnung, die "derzeit nicht bewohnbar" ist, heißt es in der Aussendung vom Sonntagabend. Die Brandursache ist noch unklar.

Die Berufsfeuerwehr stand drei Stunden im Einsatz. Bild: Berufsfeuerwehr Linz