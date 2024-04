Warum ein TikTok-Star zum Müllsammeln in Linz vorbeischaut

Es ist eine Tournee der anderen Art, die der 23-jährige Felix Krainer gerade in Österreich absolviert: Eine Müllsammel-Tour mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll die Menschen für das Thema Plastikmüll in der Umwelt sensibilisieren. Heute, Donnerstag, ist Oberösterreich-Tag: Am Vormittag säubern Volksschüler aus Traun ihre Umgebung, am Nachmittag von 14 bis 15.30 Uhr sind Interessierte an der Linzer Donaulände zu einer Flurreinigungsaktion mit "Planet Matters" eingeladen.