Auto stand der auf der Westautobahn in Vollbrand

Bei der Fahrt auf der A1 in Richtung Linz war auf Höhe Eggendorf nahe Allhaming (Bezirk Linz-Land) ein Pkw in Brand geraten. Dem Lenker gelang es noch, sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen abzustellen. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren Allhaming und Pucking-Hasenufer eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Unter Atemschutz gelang es, die Flammen rasch zu löschen, der Pkw aber brannte völlig aus. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen, es bildete sich ein kilometerlanger Stau. Informationen über Verletzte lagen nicht vor. Videoaufnahmen zeigen den brennende Fahrzeug:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen