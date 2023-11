Asylwerber sollen in sechs Monaten zu Programmierern werden

Die Initiative Code.Fusion will gleich zwei Probleme angehen: Zum einen den eklatanten Fachkräftemangel im IT-Bereich - allein in Oberösterreich sind mehr als 7000 Stellen unbesetzt. Zum anderen fehlt es Asylwerbern während des Wartens auf eine Entscheidung über ihr Asylverfahren oft an sinnstiftenden Tätigkeiten, viele bleiben unter ihresgleichen in den Quartieren. Diese Zeit will Code-Fusion mit Sinn erfüllen und damit eine Win-Win Situation für Wirtschaft und Geflüchtete herstellen. "Damit ermöglichen wir es Geflüchteten, nicht nur ihre persönlichen Lebensbedingungen zu verbessern, sondern auch einen wichtigen Beitrag zum Wachstum und zur Stabilität unserer Wirtschaft zu leisten“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

In sechs Monaten zum Coder

Konkret geht es darum, nach einem strengen Auswahlverfahren, zehn Asylwerbern eine praxisnahe Ausbildung in der Coders.Bay in der Tabakfabrik zu ermöglichen. In sechs Monaten lernen die jungen Männer und Frauen Kenntnisse in Coding, Netzwerktechnik und SAP. Danach haben sie die Chance auf eine Beschäftigungsbewilligung, sofern sie von einem Betrieb angefordert werden. Und das dürfte nicht lange dauern, denn bei den Absolventen wird es sich um "wirkliche Talente" handeln, sagt Werner Arrich, Mitgründer der Coders.Bay. 100 Asylwerber haben sich dem Auswahlverfahren gestellt, derzeit noch rund 30 im Rennen, die besten zehn werden am Ende übrigbleiben. Das Programm ist extrem anspruchsvoll, das Konzept baut auf Selbstlernen und Selbstmotivation auf.

Rote und Blaue Ozeane

Neu ist die Ausbildung nicht. Bislang haben 700 Personen die Coders.Bay absolviert, entweder weil Firmen ihre Mitarbeiter weiterbilden wollen oder durch eine AMS-Kooperation. Für Arrich handelt es sich dabei um Potenzial, das ansonsten nicht entwickelt würde, den "Blue Ocean", der zum "Red Ocean" hinzukommt, also jenen rund 2100 Personen, die im IT-Bereich alljährlich in Österreich in Unis, Fachhochschulen usw. ausgebildet werden. "Da liegt ein enormes Potenzial vor unserer Haustüre", sagt Arrich.

"Kein Vorgriffsrecht"

Das Projekt wird von der Stadt Linz in Kooperation mit der Coders.Bay und mehreren NGOs umgesetzt. Die Linz AG steuert Geld und Fachwissen bei, letzteres kommt auch vom ehemaligen AMS-Landesgeschäftsführer und jetzigen Unternehmensberater Gerhard Strasser. Ein Vorgriffsrecht auf die fertigen ITler haben Stadt Linz und Linz AG aber nicht. "Wenn die Ausgebildeten bei einer IT-Firma anfangen, ist mir das auch recht, dann werden die unsere Mitarbeiter nicht ab", sagt Erich Haider, Generaldirektor der Linz AG.

