Weißhaidinger startet beim Meeting in Andorf

Der Grund ist, dass Lokalmatador und Olympia-Medaillengewinner Lukas Weißhaidinger wie auch in den vergangenen Jahren am Diskusbewerb teilnehmen wird. "Andorf ist mein Heimmeeting und ich freue mich jedes Jahr, hier an den Start zu gehen. Es wird wahrscheinlich heuer mein einziger Start in Oberösterreich sein", sagt Weißhaidinger, dessen große Saisonhighlights heuer die Weltmeisterschaften in den USA und die Europameisterschaften in München sind.