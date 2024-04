Gewalt: Die Handzeichen, Signale und Codes, die jede Frau kennen sollte

Gewalt gehört für viele Frauen zum Alltag. Nicht nur Gewalt in den eigenen vier Wänden, die sich in vielen Formen äußern kann, sondern auch sexuelle Gewalt, gerade an ausgelassenen Abenden in Lokalen. Viel zu oft noch werden meistens Frauen von Männern belästigt, bedroht und angegriffen. "Gewalt an Frauen muss endlich enden", sagt Petra Geisecker. Sie besucht derzeit im vierten Semester die Gewerkschaftsschule Braunau und will mit ihrer Projektgruppe für das Thema Gewalt gegen Frauen sensibilisieren.

Am Freitagabend, 26. April, wird die Projektgruppe unter dem Motto "Stopp Gewalt" in der Diskothek Herzog über Notsignale aufklären. Denn es gibt international bekannte Signale, die Frauen in Notsituationen gerade bei Lokalbesuchen geben können, damit ihnen geholfen wird. "Wichtig ist, dass alle Frauen, die von Gewalt betroffen sind oder sich belästigt fühlen, diese Signale kennen, aber natürlich auch alle anderen, die diese Signale erkennen sollen und dann einschreiten können", sagt Geisecker (mehr darüber unten).

Selbstverteidigung lernen

Die Projektgruppe organisiert auch Selbstverteidigungskurse für Frauen und Mädchen. "Es geht hier nicht um Karatetraining, sondern darum, wie sich eine Frau aus Gefahrensituationen befreien kann und wie Frauen kritische Situationen deeskalieren können", sagt Geisecker.

Selbstverteidigungskurse am Freitag, 17. Mai, von 19 bis 21 Uhr im VAZ Mauerkirchen und am Freitag, 25. Mai, von 19 bis 21 Uhr im ehemaligen Gasthaus Girlinger. Anmeldung: 0677/62499196.

Die Frage nach Luisa

Fragt ein Mädchen oder eine Frau Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gastronomiebetrieben "Ist Luisa da?", dann bedeutet das, sie befindet sich in einer brenzlichen Situation, in einer, in der sie sexuell belästigt wird oder wurde oder einer, in der sie sich schlichtweg bedroht fühlt. Der Mitarbeiter bietet diskrete Hilfe an, in dem er ein Taxi ruft, die Frau nach draußen begleitet etc. Das Projekt ist bereits in zahlreichen Gastronomiebetrieben in Österreichs Großstädten (und darüber hinaus) bekannt.

Das wichtige Handzeichen

Die Hand wird ausgestreckt, dann wird der Daumen auf die Handinnenfläche gelegt, die restlichen Finger umschließen langsam den Daumen, bis eine Faust gebildet wird. Dieses Handzeichen bedeutet: Hilfe! Es ist ein bekanntes, das Frauen weltweit schon aus Gefahrensituationen geholfen hat. Umso wichtiger ist es, es noch weiter bekannt zu machen, damit man es selbst anwenden kann beziehungsweise erkennt.

Der schwarze Punkt

Es ist eine Kampagne, die in den sozialen Netzwerken entbrannt ist: der schwarze Punkt auf der Handinnenfläche. Malt sich eine Frau einen schwarzen Punkt auf ihre Handfläche, dann will sie damit signalisieren, dass sie Opfer häuslicher Gewalt ist und Hilfe braucht, um aus der Gewaltbeziehung zu fliehen. Die Frau bittet mit diesem kleinen, schwarzen Punkt nonverbal um Beistand, auch von nahestehenden Menschen, die bisher noch nichts von der häuslichen Gewalt wissen, mit der die Frau leben muss.

