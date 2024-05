Tom Neuwirth: "Ich habe nie behauptet, dass ich weiß, wie die Welt funktioniert"

OÖNachrichten: Herr Neuwirth, ich habe mir zur Vorbereitung das Video Ihres ESC-Sieges angesehen und feuchte Augen bekommen. Welche Emotionen überkommen Sie immer noch?Tom Neuwirth: Mir geht es genauso, feuchte Augen, Tränen … Was ist zehn Jahre nach dem Erfolg der Status quo der von Ihnen damals geäußerten Botschaft "We are unstoppable": Ist die Toleranz, ein offener Umgang mit sexueller Orientierung in der Gesellschaft angekommen oder ist noch viel zu tun?Ich schaue auf diese zehn Jahre immer