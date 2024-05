Auftakt zum Rastelli-Cup mit Salzburg und LASK am Sonntag in Eberschwang

Vor mittlerweile 32 Jahren feierte der Rastelli-Cup, eine Turnierserie für Nachwuchsmannschaften, in Eberschwang seine Premiere. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat der Bewerb mit mehreren Turnieren für die verschiedenen Altersklassen Kultstatus erreicht. Der Auftakt der heurigen Turnierserie erfolgt am kommenden Sonntag ab 10 Uhr mit dem U9-Turnier. Gespielt wird im Eberschwanger Sportzentrum. Neben den Mannschaften der Bundesligisten Salzburg und LASK zählt auch der Ausbildungsverein des derzeit so starken VfB Stuttgart, der FSV Waiblingen, zu den Favoriten. Das Innviertel wird von den Mannschaften aus Ried, Schalchen und Eberschwang vertreten.

Von 14. bis 16. Juni finden der U8- und U10-Bewerb statt. Zudem gibt es an diesem Wochenende ein Turnier für Damen.

