Innviertel: Das Verkehrskonzept brachte Vorteile, doch die Straßen bleiben "Dauerbrenner"

Das Regionalverkehrskonzept im Busbereich wurde lange ersehnt und 2018 umgesetzt. Unter anderem wurde der "Sauwaldsprinter" zwischen Kopfing-Andorf-Ried eingeführt sowie eine verbesserte Anbindung an die HTL Andorf. Erweitert wurden die Busverbindungen am Nachmittag und an schulfreien Tagen im Bezirk Ried, die Linienführung im gesamten Rieder Bezirk wurden vereinheitlicht, um die Hauptstrecken zu stärken. Ein neuer Busterminal wurde gebaut. Im Bezirk Braunau wurden die Linien gestärkt.