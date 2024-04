Fachtagung für Einsatzkräfte von drent und herent

Vergangenes Jahr organisierte das Bezirksfeuerwehrkommando Ried in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz zum ersten Mal das Veranstaltungsformat "Fachtagung für Einsatzkräfte" am Rieder Messegelände. Das Ziel war es, den Feuerwehrmännern aktuelle Feuerwehrthemen, Ausbildungsaspekte und Neuheiten näherzubringen. Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2023 geht die Fachtagung am Samstag, 27. April, in die zweite Runde. Heuer wird die Veranstaltung in Zusammenarbeit von Bezirksfeuerwehrkommando Ried und dem Feuerwehrverband des Landkreises Passau organisiert und durch Interreg-Mittel gefördert.

Vorträge für Feuerwehrmänner

Im Rahmen der Fachtagung, die im Keine Sorgen Saal stattfindet, gibt es den ganzen Tag lang Vorträge zu Themen, die sowohl in Bayern als auch in Österreich von großem Interesse sind. So wird Zugführer Markus Pilger, der damalige Kommandant der Feuerwehr Simbach am Inn, einen Vortrag dazu halten, wie der Einsatz bei der Hochwasserkatastrophe im Juni 2016 in Simbach ablief und welche Herausforderungen es dabei zu bewältigen galt. Daniel Humberger vom Land Oberösterreich und Robert Meier von der Regierung Niederbayern werden das Thema Hochwasser aus Sicht der Behörden beleuchten. Die beiden Experten werden die Teilnehmer unter anderem darüber informieren, wie die Zusammenarbeit auf Ebene der Ämter und Behörden funktioniert.

Michael Wieninger vom Technischen Hilfswerk Passau wird über Aufgabenfelder des THW und grenzüberschreitende Verfügbarkeit referieren. Weiters wird auch das Thema Black-out ausführlich behandelt.

Das Interesse an der Fachtagung ist laut Jürgen Hell, Organisationschef und Rieds Bezirksfeuerwehrkommandant, groß. Bisher hätten sich knapp 200 Feuerwehrmänner – davon die Hälfte aus Bayern – angemeldet. "Die Fachtagung soll Leute von drent und herent zusammenbringen. Das ist Kontaktpflege auf dem kurzen Dienstweg", sagt Jürgen Hell.

Besucher willkommen

Die Veranstaltung richtet sich aber nicht nur an aktive Feuerwehrmänner. Neben der Fachtagung wird es eine Feuerwehrfachausstellung geben. Bei dieser werden von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt über 50 Firmen aus Oberösterreich und Bayern ihre Produkte für den Feuerwehrbedarf präsentieren. Zu sehen gibt es unter anderem Drohnen, Quads sowie Spezialfahrzeuge. Die Ausstellung findet im FACC Sky Dome, ebenfalls auf dem Rieder Messergelände statt. "Wir hoffen, dass die Ausstellung Leute begeistern wird, die noch nicht bei der Feuerwehr sind. Möglicherweise kommt der ein oder andere von ihnen auf den Geschmack und wird aktives Mitglied bei der Feuerwehr", berichtet Rieds Feuerwehrkommandant.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind zu finden unter feuerwehrfachtagung-ried.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic