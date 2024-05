Handball: HC Linz und Fivers Margareten im HLA-Halbfinale

Im letzten Spiel der "best of three"-Serie rangen die Linzer auswärts in Schwaz Handball Tirol mit 34:32 nieder. Noch spannender war das Match in Bruck an der Mur: Die BT Füchse führten im Finish mit 28:25, mussten aber gegen die HC Fivers Margareten noch den Ausgleich nach 60 Minuten hinnehmen. Am Ende siegten die Gäste in der Verlängerung 36:34.

In Schwaz hatten die Hausherren nicht nur zur Pause (17:15), sondern bis zum 22:21 noch geführt. Die Gäste setzten sich dann mit bis zu vier Treffern ab und stellten so den 2:1-Sieg im Gesamtscore fest.

Im letzten Viertelfinalduell blieb der Traum der Füchse aus der Steiermark vom ersten HLA-Halbfinale überhaupt unerfüllt. Die Hausherren sahen im Finish mit einer 28:25-Führung schon wie die Sieger aus, doch sie zeigten Nerven. Es ging noch mit 28:28 in die Overtime. In dieser zogen die Fivers mit bis zu fünf Treffern Vorsprung davon.

Bereits zuvor hatten sich Grunddurchgangssieger Hard und UHK Krems für das Semifinale qualifiziert, in dem sie nun aufeinandertreffen. Die Halbfinal-Serie beginnt ab 18. Mai.

Ergebnisse der Handball-Liga der Männer vom Samstag - Viertelfinale ("best of three") - 3. Spiel:

Handball Tirol - HC Linz 32:34 (17:15). Endstand der Serie: 1:2

BT Füchse - HC Fivers WAT Margareten 34:36 n.V. (28:28,13:14). Endstand: 1:2

