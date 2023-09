Vor Gurten gegen Rapid: "Das wird wohl der Höhepunkt der Vereinsgeschichte werden"

Josef Rosenberger, Franz Reisegger und die "Gastrochefs" Bernhard und Katharina Braumann sind bereit für das bisher größte Spiel in der Gurtner Vereinsgeschichte

Seit den frühen Morgenstunden werden heute im Klaus-Roitinger-Stadion die letzten Vorbereitungen für den Cup-Schlager zwischen der Union Gurten und Rapid getroffen. Schon um 8 Uhr stellte Franz Reisegger, von 2002 bis 2022 sportlicher Leiter der Gurtner und die gute Seele des Vereins, die ersten Bierbänke auf. Kurze Zeit später trafen Obmann Josef Rosenberger und die beiden "Gastrochefs" des Regionalliga-Vereins, Katharina und Bernhard Braumann, ein. Rund um das Spielfeld sind LED-Banden aufgestellt worden, das Spiel wird heute Abend auf ORF 1 übertragen. Ankick ist um 20.30 Uhr. Sehr viel Arbeit investierten die Mitarbeiter der Stadtgemeinde Ried, um das in die Jahre gekommene Stadion für dieses Schlagerspiel wieder "fit" zu machen.

Die fleißigen Mitarbeiter der Stadtgemeinde Ried, Stefan Reifetshammer, Josef Deiser und Niklas Stummer

"Der gesamte Verein rund um Obmann Josef Rosenberger und dem Gastroteam mit Bernhard und Katharina Braumann hat großartiges geleistet, damit wir dieses Spiel heute durchführen können. Es ist toll, dass wir dieses Los gezogen haben und alle freuen sich auf dieses Spiel, es wird wahrscheinlich der Höhepunkt unserer bisherigen Vereinsgeschichte werden", sagt Reisegger im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Es ist etwas ganz besonderes, im Klaus-Roitinger-Stadion spielen zu können. Wer erinnert sich nicht an das allererste Bundesligaspiel hier gegen Rapid im Jahr 1995", sagt Reisegger.

Rund 5000 Karten wurden bisher verkauft. Das sehr schöne und warme Herbstwetter wird mit Sicherheit noch viele Kurzentschlossene anlocken. Es gibt noch ausreichend Tickets an den Abendkassen und auch online.

Video: Interview mit Franz Reisegger

Einlass ins Stadion ist ab 18.30 Uhr möglich. "Wir rechnen damit, dass 5500 bis 6000 Fans kommen werden. Dann wird auch eine Stimmung wie früher aufkommen", ist sich Reisegger sicher. Beim Drittligisten zählt man auf die "Gurten-DNA", die Reisegger so bezeichnet: "Wir werden mit vollem Einsatz spielen. Wir haben jahrelang bewiesen, dass wir auch größere Mannschaften ärgern können. Wichtig wäre, dass wir nicht gleich in der ersten Viertelstunde in Rückstand geraten. Wenn uns das gelingt, wird es interessant für uns und natürlich etwas schwieriger für Rapid", sagt Reisegger.

Die Ruhe vor dem Sturm um 7.30 Uhr früh

"Es hat alles super funktioniert. Wir haben rund 85 freiwillige Helfer, die alle ehrenamtlich arbeiten. Diese Anzahl haben wir locker zusammengebracht Es ist genial, wenn so viele Leute zusammenhelfen. Man sieht ganz eindeutig, dass die Union Gurten wie eine große Familie ist", sagen Katharina und Bernhard Braumann, die bei der Union Gurten für die Vereinskantine verantwortlich sind. Heute Abend werden rund zehnmal so viel Besucher wie bei einem durchschnittlichen Meisterschaftsspiel bewirtet. Insgesamt gibt es elf Ausschanken. "Wir haben sehr viel Rückhalt und Unterstützung der Rieder Brauerei", sagt Bernhard Braumann.

