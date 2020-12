Virtueller Infoabend der HBLW und FW Ried

Aufgrund der Corona-Pandemie laden die Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe sowie die Fachschule für wirtschaftliche Berufe Ried am Mittwoch, 17. Dezember, um 19 Uhr Eltern und Schüler zu einem virtuellen Informationsabend ein.

Der Link zur Teilnahme ist vor Beginn der Veranstaltung auf der Website unter www.hblw-ried.at zu finden. Ein Team, bestehend aus Direktor Bernhard Mayer, Fachvorständin, Pädagogen und Schülern, stellt die fünfjährige HBLW und die neue dreijährige Fachschule mit ihren Erweiterungsbereichen vor.

Informiert wird unter anderem über Anforderungen, Inhalte und Berufsaussichten. Im Anschluss an den allgemeinen Informationsteil können Eltern und Schüler im Chat Fragen stellen und sich auch individuell beraten lassen. Für die HBLW werden neben den drei Kernbereichen Allgemeinbildung, Wirtschaft sowie Gastronomie und Hotellerie die beiden Vertiefungen Sprachen und Aktives Gesundheitsmanagement präsentiert. Ein starker Praxisbezug ist durch die Zusammenarbeit mit dem Vinzentinum des Krankenhauses Ried garantiert.

Tage der offenen Türen geplant

Die neue Fachschule wird das Ordinations- und Patientenmanagement näher präsentieren. Im Mittelpunkt steht die Information über den Weg zur Diplomkrankenpflege ohne Matura sowie die Vorbereitung für weitere medizinische Assistenzberufe. Falls es die Corona-Situation zulässt, sind am 28. und 29. Jänner 2021 zwei Tage der offenen Türen mit einem entsprechenden Sicherheitskonzept geplant. Nach vorheriger Anmeldung sind an diesen beiden Tagen Führungen in Kleingruppen vorgesehen.

Nähere Informationen über das genaue Angebot der HBLW Ried gibt es im Internet unter www.hblw-ried.at