SV Ried trauert um Cupsieg-Kapitän 

Die SV Ried und auch das gesamte Innviertler trauern um Goran Stanisavljevic. Bis zum Schluss hat er wie in seiner Zeit als Kapitän des Fußball-Bundesligisten gekämpft. Am Ende war jedoch der Krebs ein Gegner, der für den 60-Jährigen nicht zu bezwingen war.

1998 mit dem Cupsieger Pokal. Bild: Apa

1991 war Goran Stanisavljevic ins Innviertel gekommen - und ist mit kurzen Unterbrechungen bis 2021 geblieben. Als Spieler war er vom ersten Tag an einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste im Dress der Innviertler. Mit einer kurzen Unterbrechung spielte er insgesamt acht Jahre für die Innviertler, und war maßgeblich am Aufstieg in die Bundesliga 1995 beteiligt. Unvergessen auch sein verwerteter Elfer zum 1:0 beim 3:1-Sieg im Cupfinale 1998 gegen den SK Sturm Graz.

Goran Stanisavljevic im Dress der SV Ried Bild: Apa

Sein Trainer, Klaus Roitinger, ist bis zum Schluss Gorans bester Freund geblieben. Auch nach der Profikarriere blieb Stanisavljevic im Innviertel, und war noch als Spieler und Trainer im Unterhaus tätig. Kurios: Hauptberuflich wurde Stanisavljevic Busfahrer, und war deshalb 2011 einer jener 100 Chauffeure, die die Fans der Innviertler 2011 beim 100 Busse starken Konvoi zum Cupfinale nach Wien brachten. 2021 entschied er sich dann unter anderem deshalb, nach Serbien zurückzukehren, um seine Eltern zu pflegen.

Zuletzt war Goran bei der Feier anlässlich des 25. Jahrestages des Rieder Cupsiegs von 1998 mittendrin statt nur dabei. Man wird ihn nicht nur als hervorragenden Libero und Führungsspieler, sondern vor allem als ganz besonderen Menschen, der den Aufstieg der SV Ried mitgeprägt hat, in Erinnerung behalten.

2011 als Buschauffeur beim Rieder Cupsieg Bild: OÖN

