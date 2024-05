"Erster Weltcup und gleich eine Medaille": 20-jährigem Vöcklabrucker gelingt Traum-Debüt

Paul Schmölzer erwischte ein Weltcup-Debüt wie im Traum: Der 20-Jährige wurde im Sprungbewerb in Varna (Bul) überraschend Dritter.

Lesen Sie auch: Ex-ÖSV-Rennläufer Julian Schütter wurde von der Polizei abgeführt

"Ich bin überwältigt. Erster Weltcup und gleich eine Medaille – das ist echt unfassbar", konnte es der Vöcklabrucker nicht glauben.

In Varna war Schmölzer als Achter gerade noch so in das Finale – mit dem neuntplatzierten Kasachen Assan Salimov war er punktgleich gewesen – gerutscht. In diesem gelang ihm mit 13.750 Punkten eine signifikante Steigerung. Nur der Ukrainer Nazar Chepurnyi (14.383) und der Franzose Nicolas Diez (14.100) lagen vor ihm. "Das war einfach nur wow", sagte Schmölzer, der von Landestrainer Michal Zoha betreut wurde.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Ein Leondinger als Herr der Ringe Turnen: Vincent Lindpointner schaffte mit EM-Bronze eine historische Leistung Ein Leondinger als Herr der Ringe

"Das ist eine supertolle Sache, Paul sind beide Sprünge im Finale exzellent gelungen, mit perfekter Technik und sehr guten Landungen", sagte Zoha, der sich ein knappes Monat nach Vincent Lindpointners Junioren-EM-Bronze über eine zweite Ausnahmeleistung seiner Schützlinge freuen durfte.

Schmölzer hatte bei der EM mit Platz 15 auf seinem Spezialgerät bereits sein Können angedeutet.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.