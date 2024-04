Am Dienstag feiert Vincent Lindpointner seinen 18. Geburtstag. Das mit Abstand schönste Geschenk hat sich das Leondinger Turntalent schon vergangenen Samstag bei den Europameisterschaften in Rimini gemacht. Lindpointner holte da in seiner Paradedisziplin, an den Ringen, die Bronzemedaille. Eine historische Leistung, auch für Oberösterreichs Turnsport.