Zwei Stars bei der Haager Perlenreihe

Birgit Minichmayr ist aktuell in aller Munde: Mit ihren Filmen "Mit einem Tiger schlafen" sowie "Andrea lässt sich scheiden" feiert sie große Erfolge. Für "Mit einem Tiger schlafen" bekam sie sogar den Diagonale-Schauspielpreis. Ebenfalls gefragt ist der Countertenor und ehemalige Florianer Sängerknabe Alois Mühlbacher, der auf sämtlichen Bühnen der Welt zu Gast ist. Gemeinsam mit dem Streichquartett Sonare geben sich die beiden Stars mit "Die souveräne Leserin" am Sonntag, 14. Juli, um 11 Uhr ein Stelldichein bei der Haager Perlenreihe am Haager Hauptplatz.

Karten gibt es per Email unter reservierung@theatersommer.at sowie auf der Homepage www.theatersommer.at

