"Das ist Spitzensport"

Elfriede "Elfi" Aichinger und die künstlerische Schublade, das war von Anfang an nicht kompatibel. Als Kind begleitet sie daheim in Attnang-Puchheim stimmsicher die Arien der großen klassischen Sängerinnen, die ihre Eltern auf dem Plattenspieler aufgelegt haben. Großes Talent zeigt sie auch am Klavier. Heinz Haunold, der spätere Konzertmeister des Bruckner Orchesters und Freund von Aichingers Bruder, studierte damals am Mozarteum.