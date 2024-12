Salinen: Trauer und konzernweite Gedenkminute für Hannes Androsch

Noch am Samstag hielt Hannes Androsch (86) beim traditionellen Bergfest im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl (ehemaliges Kurhaus) eine Rede vor 500 Mitarbeitern und Gästen - es ist das offizielle Fest der Salinen-Gruppe, mit den Bergwerken in Hallstatt, Altaussee und der Zentrale in Ebensee.