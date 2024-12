Kino und die Local-Bühne feiern gemeinsam runden Geburtstag

Simon Schwarz und Manuel Rubey laden beim Jubiläums-Wochenende im Salzhof in ihr "Restaurant".

Filmpremieren mit Schauspielergesprächen, Konzerte mit Musikern aus dem In- und Ausland, Festivals sowie jede Menge Stars des Kabaretts und der Kleinkunst: Das Kino und die Local-Bühne stehen seit dem Jahr 1984 für ein Kulturprogramm, um das Freistadt oft beneidet wird. Ein tägliches Filmprogramm sowie mehr als 100 Veranstaltungen im Jahr bilden die Basis dafür, dass sich Freistadt nicht nur als mittelalterliche Braustadt, sondern auch als Kulturstadt inszenieren kann.

"Blauäugig begonnen und mit einem blauen Auge davongekommen", so beschreibt Wolfgang Steininger mit einem Augenzwinkern 40 Jahre Kulturtätigkeit in Freistadt. Kino-Geschäftsführer Paul Wilfing ergänzt: "Wir freuen uns, 40 Jahre feiern zu dürfen. Der lange Atem zahlt sich aus, nicht nur für uns, sondern vor allem auch für die Stadt und die Region." Das wird an diesem Wochenende ausführlich gefeiert.

Kabarett, Musik und DJ-Nacht

Bereits heute stellen die Schauspieler Simon Schwarz und Manuel Rubey auf der Salzhof-Bühne ihr gemeinsames Kabarettprogramm "Das Restaurant" vor. Morgen Nachmittag (15 Uhr) gibt es ein weihnachtliches Familienkonzert mit der Kinderpopband Lena Magdalena. Das eigentliche Geburtstagsfest, zu dem vom Stammgast bis zum Gelegenheitsbesucher alle eingeladen sind, die dem Kultur-Team zum runden Geburtstag gratulieren möchten, steigt morgen um 20 Uhr im Salzhof.

Der Jubiläumsabend bietet ausreichend Gelegenheit, in Erinnerungen zu schwelgen und mit Vorfreude in die Zukunft zu blicken. Nach Kuchen und Getränken übernimmt das Linzer DJ-Duo "Caorli" die Kontrolle über die Geburtstagsparty. Zwischen Hip-Hop und House mischen sich immer wieder Pop-Klassiker, sodass einer gemeinsam durchtanzten Nacht eigentlich nichts im Weg stehen sollte.

