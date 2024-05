Wie man lästige Aphten im Mund bekämpfen kann

„Aphten sind nicht ansteckend, aber schmerzhaft, und oft lästig, weil sie bei manchen Menschen immer wieder auftreten“ sagt Pharmazeutin Susanne Sokoll-Seebacher von der Apotheke Pinsdorf.

Vor allem Kinder mit Zahnspangen seien häufig von Aphten betroffen, wenn sich beispielsweise Speisereste in der Zahnspange verfangen oder in verletzter Schleimhaut festsetzen. „Eine konsequente Mund- und Zahnhygiene ist zur Vorbeugung empfehlenswert“, so Sokoll-Seebacher.

Ist bereits eine Aphte entstanden, rät die Expertin, eine weiche Zahnbürste zu verwenden, um die schmerzende Stelle im Mund nicht zusätzlich zu reizen. Salbei-Myrrhe-Mundwasser beschleunige die Abheilung. „Man gibt dafür zehn Tropfen der Tinktur in ein halbes Glas Wasser und spült den Mund damit.“ Auch Spülungen mit Salbei- oder Käsepappeltee seien hilfreich. Schmerzlindernd wirken spezielle Gels, die man mit einem Wattestäbchen direkt auf die Aphte auftupfen kann. Für Kinder empfiehlt Sokoll-Seebacher ein Hydrolat aus Salbei und Kamille, das man aufsprühen kann: „Es schmeckt angenehm und wird von Kindern daher gern verwendet.“ Bis eine Aphte vollständig abgeheilt ist, könne es zwei Wochen dauern.

Zitat: „Aphten sind keine Fieberblasen. Sie sind nicht ansteckend und befallen im Normalfall ausschließlich die Innenseite des Mundes.“Susanne Sokoll-Seebacher, Apotheke Pinsdorf

Autorin Ulrike Griessl Redakteurin Leben und Gesundheit Ulrike Griessl