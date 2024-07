Das g’sunde Achterl Rotwein gibt es leider nicht

Entgegen der weit verbreiteten Annahme hat das viel zitierte g’sunde Achterl Rotwein pro Tag doch keine gesundheitlichen Vorteile – im Gegenteil: Eine Reihe von internationalen Studien, die geringem Alkoholkonsum eine lebensverlängernde Wirkung zugeschrieben hätten, seien fehlerhaft gewesen, wie eine nun veröffentlichte Metaanalyse ergab.

Die aktuelle Meinung der Wissenschaft: Auch in geringen Mengen berge Alkohol beispielsweise ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krebserkrankungen. Das sei auch der Grund, warum "keine der großen Gesundheitsorganisationen jemals eine Empfehlung für ein risikofreies Mindestmaß an Alkoholkonsum" festgelegt habe.

"Jeder einzelne Schluck Alkohol wird in das gefährliche Karzinogen Acetaldehyd umgewandelt und stellt somit ein kleines Risiko dar", so das Forschungsteam um Tim Stockwell vom Canadian Institute for Substance Use Research an der Universität Victoria.

