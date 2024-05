Der Salzprinz und die Eisenbahn

"Wir haben von Linz aus Gmunden, den Traunfall, den Traunsee ... besucht. Ich gestehe, daß ich in der Schweiz kaum solche große Naturscenen kenne, als diese Oberösterreichischen ... Ich sehe die Gegend diesen Herbst noch einmal. Ich werde zu Fuß nach Ischl, Hallstatt und wenn die Witterung sich hält, bis Aussee in Steiermark gehen, um die Steinsalzflöße daselbst zu besehen." (Alexander von Humboldt, Weltreisender und Geograf in einem Brief 1797) Es begann mit einem Zufall. Als der Bierbrauer