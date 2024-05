In Wels werden Angehörige von Sternenkindern nicht alleingelassen

Seit einem Monat ist Rainer Juriatti auf den Beinen. Der Grazer läuft in 40 Etappen unter dem Motto "1200 Kilometer für Sternenkinder" durch Österreich. Kürzlich machte er auch am Klinikum-Standort Wels halt, um sich mit jenen Mitarbeitern auszutauschen, die im Krankenhaus in die Betreuung von Betroffenen eingebunden sind. Betroffen ist auch Juriatti selbst. Als fünffacher Sternenkindvater ist ihm die Thematik schmerzlich bewusst.