Unfall mit Fahrerflucht  Polizei bittet um Hinweise

Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr mit seinem Pkw gegen 14:35 Uhr auf der Braunauer Straße, B147, Richtung Uttendorf. Kurz nach dem Ortsgebiet von Burgkirchen kam ihm laut eigenen Angaben in der Ortschaft Au am Ende einer Linkskurve ein Pkw entgegen, der von einem schwarzen BMW (vermutlich 3er-Serie) überholt wurde. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte der 26-Jährige seinen Pkw nach rechts auf das Bankett, wo er ins Schleudern kam. Anschließend fuhr der Wagen quer über die Straße, kam links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mindestens drei Mal in einem angrenzenden Feld und blieb dann auf dem Dach liegen.

Der unbekannte Unfallverursacher fuhr Richtung Braunau weiter ohne anzuhalten.

Der 26-Jährige wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Braunau eingeliefert.

Die Polizeiinspektion Mauerkirchen bittet unter 059133/4208 um sachdienliche Hinweise.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.