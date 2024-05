Ried: Stadtfest wie 2022 gibt es in diesem Sommer nicht

"10.000 Besucher waren vom Stadtfest begeistert", titelte die Rieder Volkszeitung am 28. Juli 2022. Nach 17 Jahren Pause feierte das Stadtfest bei hochsommerlichen Temperaturen ein erfolgreiches Comeback. Unter anderem konnten sich die Rieder Vereine auf den Plätzen der Innenstadt präsentieren, auch die Rieder Sportgala fand im Zuge des dreitägigen Festes statt. Nach dem Erfolg war man sich eigentlich einig, die Veranstaltung in diesem Sommer zu wiederholen.

Ursprünglich war das Rieder Stadtfest auch im Veranstaltungskalender der Stadt eingetragen. Demnach hätte es von 1. bis 3. August stattfinden sollen. Am Eröffnungstag wäre eine Veranstaltung mit dem oberösterreichischen Blasmusikverband geplant gewesen. Dieser Termin ist vom Tisch, auch im aktuellen Veranstaltungskalender ist das Stadtfest nicht mehr zu finden.

In den vergangenen Tagen wurde das Thema vor allem in den sozialen Netzwerken viel diskutiert. Vor allem die Frage, ob es jetzt ein Stadtfest gibt oder nicht. Ein Rieder Lokalpolitiker postete schließlich am 3. Mai auf Facebook: "Das Rieder Stadtfest wird vom 14. bis 17. August stattfinden.

Also doch? Wir haben bei Stefan Schmid, dem Projektleiter des Rieder Stadtmarketings nachgefragt. Ein Stadtfest wie 2022 werde definitiv nicht stattfinden. Problem sei die lange Ungewissheit bei den Budgetverhandlungen der Stadt gewesen. Es werde aber, so Schmid, von 14. bis 17. August auf dem Hauptplatz eine Veranstaltung unter dem Motto "Sommerfest" geben.

Am langen Wochenende (15. August ist Mariä Himmelfahrt) finden mehrere Veranstaltungen, wie die beliebte Harley-Davidson-Charity-Tour und eine Oldtimer-Ausfahrt statt. Live-Musik und die Einbindung der Rieder Gastronomiebetriebe und des Handels seien geplant, so Schmid. Zudem gibt es in den kommenden Monaten mehrere "Moonlight-Veranstaltungen" am Roßmarkt und in der Rainerstraße.

Den Auftakt macht am 23. Mai der Roßmarkt, der an diesem Abend zu einer Fußgängerzone mit Live-Musik und umfangreichem Gastroangebot wird. In der Rainerstraße findet am 20. Juni ein Moonlight-Abend statt.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif