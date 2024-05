Raubüberfall auf Trafik in Altheim: Täter weiter flüchtig

In dieser Trafik in Altheim kam es zum Raubüberfall.

"Die Fahndung ist aufrecht, wir ermitteln weiter", sagt eine Polizeipressesprecherin auf OÖN-Anfrage. Gesucht wird jener Mann, der mit vorgehaltener Schusswaffe eine 60-jährige Trafikangestellte in Altheim bedrohte und Bargeld forderte. Das Ganze ereignete sich mitten am Tag – Freitag gegen 11 Uhr – in der Mühlheimerstraße, die OÖNachrichten berichteten.Der Täter flüchtete mit der Beute in eine unbekannte Richtung. Die Angestellte erlitt laut Polizei einen Schock, konnte aber noch die Einsatzkräfte alarmieren.

Diese leiteten sofort eine großangelegte Fahndung ein, mit etlichen Streifen, Sondereinheiten, Diensthunden und einem Polizeihubschrauber wurde nach dem Täter gesucht – doch bisher ohne Erfolg.

"Natürlich Stadtgespräch"

Die Aufregung in der rund 5000 Einwohner zählenden Kleinstadt Altheim war groß, Angst jedoch herrsche nicht, sagt FP-Bürgermeister Harald Huber. "Natürlich war der Vorfall Stadtgespräch", sagt er. Raubüberfälle wie diese kommen leider öfter vor, aber eben nicht in Altheim, sagt der Ortschef, der auch Polizist ist.

Vor allem die Altheimer und jene, die am Freitag kurz vor Mittag in der Stadt beziehungsweise der Region waren, sind jetzt gefordert: Die Polizei sucht nach einem 20 bis 25 Jahre alten Mann, der zwischen 1,75 und 1,80 Metern groß und schlank ist. Er trug zum Tatzeitpunkt enganliegende, lange, schwarze Kleidung und eine schwarze Kopfbedeckung. Sein Gesicht verhüllte er während des Raubüberfalls mit einer schwarzen Stoffmaske.

Die WKO bietet für Hinweise zum Täter eine Belohnung von 1000 Euro.

Wer Hinweise hat, der kann diese auch vertraulich ans Landeskriminalamt OÖ unter der Telefonnummer 059133/40-3333 richten.

