Zins schlägt endlich Inflation, aber meistens nicht lange

Na endlich: Im April ist die Inflationsrate in Österreich unter den Einlagen-Leitzinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) von vier Prozent gesunken. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria betrug die Teuerung 3,5 Prozent. Also auf dem Papier gibt es real wieder etwas zu holen. In anderen Ländern der Eurozone ist das schon länger Fall, im Schnitt des Währungsraums lag die Inflation zuletzt bei 2,4 Prozent.