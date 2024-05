Taylor Swift startete Europa-Teil ihrer Welttournee in Paris

"Ich hätte mir gewünscht, mehr in Europa unterwegs zu sein", sagte die 34-Jährige am Donnerstagabend bei ihrem Konzert in der französischen Hauptstadt. "Dies ist ein Traum-Publikum", fügte sie mit Blick auf die jubelnde Menge hinzu.

Schon Tage vor den insgesamt vier Paris-Konzerten hatten besonders hartnäckige "Swifties" vor dem Konzertsaal La Défense Arena gezeltet. Einige ergatterten sogar Karten für alle vier Konzertabende - der durchschnittliche Preis lag offiziell im Schnitt bei 180 Euro pro Karte. Auf dem Schwarzmarkt wurde aber deutlich mehr gezahlt.

Swifts Welttour schlägt mit mehr als einer Milliarde verkaufter Tickets bereits jetzt alle Rekorde. Der US-Popstar tourt seit März 2023 und trat bisher in Nord- und Südamerika sowie Asien auf. Sie tourt noch bis August durch Europa. In Österreich tritt sie vom 8. bis 10. August im Wiener Ernst Happel Stadion auf.

Das große Taylor-Swift-Quiz

Es gibt derzeit keinen größeren Popstar als Taylor Swift. Im April hat die Amerikanerin ein neues Album herausgebracht, das bereits mehrere Spotify-Rekorde gebrochen hat. Wie gut kennen Sie den Popstar?

