SV Ried: Fussl bleibt weiter Exklusivpartner

Die Fussl Modestraße verlängerte ihre Partnerschaft mit der SV Guntamatic Ried auch für die kommende Saison. Das Innviertler Familienunternehmen wird 2024/25 weiterhin auf den Hosen der SVR-Kicker vertreten sein und darüber hinaus auch den "Fussl-Wikinger-Kids-Corner" wieder unterstützen.

"Die langjährige Verbindung zwischen der SV Guntamatic Ried und Fussl Modestraße bleibt bestehen, als Symbol für gemeinsame Werte und Vertrauen. Wir freuen uns darauf, weiterhin gemeinsam Siege zu feiern und Mode in die Welt des Sports zu bringen", sagt Fussl-Geschäftsführer Ernst Mayr. "Fussl ist ein erfolgreiches Familienunternehmen, das sich in unserer Region sehr stark engagiert und für unsere Bevölkerung sehr viel Positives leistet. Es freut uns deshalb ganz besonders, dass Fussl schon seit so langer Zeit ein treuer Partner der SV Guntamatic Ried ist und unseren Verein immer bestmöglich unterstützt. Ich möchte mich deshalb im Namen des gesamten Vereins bei Ernst Mayr und dem Fussl-Team bedanken", sagt SVR-Präsident Thomas Gahleitner.

Der Stammsitz der Fussl Modestraße befindet sich in Ort im Innkreis. Von dort aus wuchs das Filialnetz des Modefilialisten auf rund 200 Standorte mit mehr als 1400 Mitarbeitern in Österreich und Deutschland.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper