SV Ried kassierte gegen den Tabellenletzten Altach eine 1:4-Heimpleite

Das Heimspiel gegen den Tabellenletzten aus Altach begann für die SV Guntamatic Ried denkbar schlecht. In der achten Minute kassierte der defensive Mittelfeldspieler Markus Lackner wegen eines völlig überflüssigen Trikotziehens im Mittelfeld die gelbe Karte. Drei Minuten später war Lackner nach einem Einwurf zu spät und traf den Gegenspieler. Schiedsrichter Alexander Harkam zögerte keine Sekunde und schickte den Ried-Spieler nach elf Minuten mit gelb-rot vom Platz. Nach einer halben Stunde hatte Altach die erste Großchance, doch Ried-Offensivspieler Ante Bajic klärte noch auf der Linie.

In der 42. Minute foulte Ried-Innenverteidiger Constantin Reiner Altach-Spieler im Strafraum, den Elfmeter verwandelte Manfred Fischer sicher. Doch Ried schlug noch vor der Halbzeit nach einer sehr starken Einzelaktion von Ante Bajic, der in dieser Saison erstmals von Beginn an ran durfte, zurück.

In der zweiten Halbzeit hatte Altach aufgrund der Überzahl mehr vom Spiel. Chinedu Obasi köpfte in der 57. Minute an die Außenstange, in der 73. Minute rettete Ried-Torhüter Daniel Daniliuc, der den verletzten Samuel Sahin-Radlinger vertrat, spektakulär. In der 77. Minute hatte Daniliuc aber keine Chance. Ein Weitschuss von Manuel Thurnwald wurde unhaltbar abgefälscht, 1:2 für Altach. Damit war der Widerstand der Rieder gebrochen.

In der 81. Minute war es der ehemalige Ried-Spieler Emanuel Schreiner, der das Spiel mit dem 1:3 vorzeitig entschied. Fünf Minuten später war es erneut Schreiner, der das 1:4 erzielte. Nach der Derbypleite und der klaren Niederlage gegen keineswegs überragende Vorarlberger werden die Kritiker von SV-Ried-Trainer Gerald Baumgartner nicht verstummen.

Mit diesem Sieg verkürzten die Altacher den Rückstand auf die SV Ried auf zwei Punkte. Neuer Tabellenletzter ist die Admira. Kommende Woche gastiert Ried am Sonntag auswärts in Wattens.