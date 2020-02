Rieder Fußgängerbrücke: SP fordert Lösung

Im Oktober 2019 wurde die alte Fußgängerbrücke aufgrund des bautechnischen Zustandes beim Rieder Bahnhof abgerissen, die OÖN haben berichtet. Schon seit Sommer 2018 war der Übergang, der von den Bewohnern der Stadtteile Auleiten und Wegleiten häufig benutzt wurde, gesperrt.

Die Unzufriedenheit bei den Betroffenen ist nach wie vor groß. Unterstützung erhalten diese jetzt von der Stadtfraktion der SP Ried. In einem offenen Brief thematisieren die Sozialdemokraten das Problem. Die Situation der Bewohner habe sich drastisch verschlechtert und sei für die SP so nicht tragbar. Vor allem aus sicherheitstechnischen Gründen. "Man denke nur an die enge und unbeleuchtete Straße in Wegleiten, die bis zur Unterführung in der Eberschwanger Straße ohne Gehsteig verläuft", schreibt die SP, die umgehend einen provisorischen Übergang fordert. Der Neubau des Bahnhofs werde frühestens 2025 beginnen. So lange dürfe die Situation aber keinesfalls unverändert bleiben.

Thomas Dim ist zuversichtlich

FP-Vizebürgermeister und Bundesrat Thomas Dim sagt auf OÖN-Anfrage, dass es Gespräche mit dem Land gebe, unter anderem mit dem Brückenbau-Ressort.

"Landesrat Günther Steinkellner (FP) hat uns zugesagt, dass er uns bei der Errichtung einer provisorischen Brücke unterstützt. Eine Übergangslösung muss so rasch wie möglich realisiert werden. Ich kann den Unmut der Einwohner von Auleiten und Wegleiten sehr gut verstehen. Der aktuelle Zustand kann keine dauerhafte Lösung sein, die Proteste nehmen wir sehr ernst", sagt Dim und fügt hinzu: "Ich hoffe, dass wir noch in diesem Jahr einen Übergang realisieren können."

Angesprochen auf den Neubau des Bahnhofs Ried sagt Dim: "Ich befürchte, dass es bis zum Baustart bis 2027 dauern könnte. Ich hoffe, dass spätestens 2025 begonnen wird. Es ist für die Region ein wichtiges Bauprojekt, daher sollte es möglichst rasch in Angriff genommen werden."

