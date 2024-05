Krankenhaus Ried zeichnete medizinische Forscher Klaus Altmann und Fabian Perschinka aus

Heuer vergab die Fachjury die Auszeichnung "Paper of the Year" zum einen an Oberarzt Klaus Altmann aus Ried. Er beschäftigte sich in seiner prämierten Arbeit mit dem neuropsychologischen Outcome nach einer Subarachnoidalblutung. Fabian Perschinka war einige Monate auf der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin im Rieder Krankenhaus tätig und hat an Sepsismarkern im Blut geforscht. Auch er erhielt die Auszeichnung "Paper of the Year". "Wir schätzen und unterstützen es, wenn die Kollegenschaft im Haus ihre Expertise durch wissenschaftliches Arbeiten vertieft. Sie tragen damit zur Weiterentwicklung der Medizin und einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung bei", sagt Johannes Huber, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses Ried. Auf dem Foto: Klaus Altmann und Johannes Huber. Foto: Krankenhaus Ried

