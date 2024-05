Erich Hackl bietet einfachen Menschen eine große Bühne

STEYR. In einer Würdigung des Autors zum runden Geburtstag, den er am vergangenen Sonntag gefeiert hat, heißt es: "Erich Hackl ist ein Schriftsteller, aber keiner von der Sorte, die etwas erfinden, sondern ein Chronist." Erich Hackl, geboren 1954 in Steyr, hat Germanistik und Hispanistik studiert und einige Jahre lang als Lehrer und Lektor gearbeitet. Seit langem lebt er als freier Schriftsteller in Wien und Madrid. Seinen Erzählungen, die in 24 Sprachen übersetzt wurden, liegen authentische