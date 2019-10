Junge Spitzenmusiker als Abschluss der Konzertreihe Festmusik im Stift

Mit einem Konzert der Jungen Philharmonie Wien sowie Solisten der Wiener Staatsoper wird die Konzertreihe "Festmusik im Stift" am Sonntag, 6. Oktober, für heuer beendet. Das Konzert in der Reichersberger Stiftskirche beginnt um 19 Uhr.

Die Junge Philharmonie Wien gastiert mit einem reinen Schubert-Programm im Innviertel. Das Konzert steht unter dem Titel "Leise flehn meine Lieder", diese werden beim Konzertabend in Reichersberg von jungen Sängerinnen und Sängern der Wiener Staatsoper interpretiert. Die besten österreichischen Musikerinnen und Musiker im Alter zwischen 17 und 27 Jahren werden zur Mitwirkung an Konzertprojekten eingeladen. Für sie stellt dies eine wichtige Erfahrung am Sprung in den Profi-Musikbetrieb dar. Als Solisten stehen Anna-Sophie Kostal (Mezzosopran), Panajotis Pratzos (Bassbariton) auf der Bühne, Dirigent ist mit Michael Lessky ein Künstler mit Innviertel-Bezug. Sein Vater Friedrich ist in Ried geboren und hier zur Schule gegangen. Sein Onkel Rudolf ist als Musiker (und musikalischer Nachtwächter) in Schärding bestens bekannt.

Weiters zu hören sind Franz Schuberts "Unvollendete" sowie Ausschnitte aus "Rosamunde".

Die Konzertreihe Festmusik im Stift mit Intendant Hubert Gurtner bringt seit einigen Jahren mit diesen Veranstaltungen zwischen Mai und Oktober hochwertige Musikerinnen und Musiker bzw. Ensembles zu Konzerten in das Stift Reichersberg.

Karten: Vorverkauf im Stift Reichersberg (07758 / 2313-0; info@stift-reichersberg.at) sowie bei Bankstellen der Raiffeisenbank Innkreis Mitte. Nähere Informationen sind online unter www.sfift-reichersberg.at verfügbar.

