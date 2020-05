Innviertler stürzte aus vier Metern Höhe auf Asphalt

Bei Schweißarbeiten an einem Bitumen-Mischbehälter dürfte es gegen 15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache zu einer Gas-Verpuffung gekommen sein. Dadurch verlor ein 32-Jähriger, der auf dem Behälter gearbeitet hatte, das Gleichgewicht und stürzte aus rund vier Metern Höhe rückwärts auf den Asphaltboden.

Der verletzte Innviertler wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt und dann in das Krankenhaus nach Braunau am Inn gebracht, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Sein Kollege, der mit ihm auf dem Behälter gearbeitet hatte, überstand den Vorfall unverletzt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.