Frauenhaus: Freude, Abenteuer, Kinderlachen

Das Frauenhaus Innviertel fördert soziale Fähigkeiten. Unbeschwerte Ferientage, Lachen, Freunde, fröhliche Ausflüge und das Abschalten vom Schul- oder Kindergartenalltag genießen – so sieht idealerweise das Ferienprogramm der Kinder aus: Wenn es Krisenzeiten in der Familienbiografie gibt und von Gewalt betroffene Frauen mit ihren Kindern ins Frauenhaus kommen, sehe auch für die beteiligten Kinder die Welt mit einem Schlag ganz anders aus.

"Natürlich rücken auch die Kinder sofort in den Mittelpunkt unserer Betreuungsarbeit, sobald eine Frau bei uns einzieht", sagt Geschäftsführerin und Sozialarbeiterin Ursula Walli. "Kinder aus Gewaltfamilien brauchen besondere Stärkung, Aufmerksamkeit und entsprechende pädagogische Konzepte." Diese beginnen im Frauenhaus Innviertel beim gemeinsamen Spielen in Betreuung durch einen Sozialarbeiter bis hin zu Abenteuerausflügen zum Pferdehof oder zum Erleben der Natur im Wald, so die Verantwortlichen.

"Für unsere Kinder ist es wichtig, glückliche Momente zu erleben, Selbstwertgefühl und Sicherheit zu erfahren, und sich ernst genommen zu fühlen", sagt die Obfrau des Vereines, Rechtsanwältin Susanne Billinger.

Die Zusammenarbeit mit den für Kinder zuständigen Behörden und Netzwerkpartnern funktioniere bestens. Besonders hervorgehoben werden die ehrenamtliche Arbeit des Vorstands (Bild oben) und die Unterstützung durch Serviceclubs.