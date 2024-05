TUI: Wohnungen statt Hotels auf den Kanaren

"Wir haben angeboten, Wohnraum zu bauen für Mitarbeiter und andere. Wir haben das Thema proaktiv aufgenommen", sagte Sebastian Ebel, Chef des deutschen Reisekonzerns.

Einheimische beschweren sich auf den Ferieninseln über knappen Wohnraum, hohe Lebenshaltungskosten und dichten Straßenverkehr. Ursache für die Verteuerung von Wohnraum ist Ebel zufolge der Umstand, dass viele Ausländer sich auf den Kanaren Immobilien gekauft haben und zu viele Wohnungen an Urlauber vermietet werden. Pauschalreisende seien nicht der Grund für die Probleme. Allerdings werde TUI auf den Kanaren nicht in Hotels investieren. Zu den Inseln gehören unter anderem Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria und Lanzarote.

"Das ist Aufgabe der Politik"

Die Verantwortung für den Massentourismus sieht Ebel in erster Linie bei der Politik in Spanien: "Es liegt nicht an uns zu sagen, wie viele Kunden eine Destination verträgt. Das ist Aufgabe der Politik." Als Beispiel, wie die Politik handeln kann, nannte Ebel Dubrovnik. In der kroatischen Stadt wurde die Zahl der Kreuzfahrtschiffe und Busse wegen des Andrangs begrenzt. In Spanien ist ein Gesetz in Arbeit, das kurzzeitiges Vermieten von Wohnraum begrenzt. In Reaktion auf die Proteste versprach die Inselregierung, gegen ausufernden Hotelneubau vorzugehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper