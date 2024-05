Lenny Kravitz: Ein sexy Sechziger, dem die Welt ins Netz(-hemd) geht

Ich habe gesehen, wie du dir treu geblieben bist und dich um Menschen, die du liebst, kümmerst. Aber am häufigsten habe ich dich durch deine Hemden gesehen. Die Beziehung zum Netzunterhemd ist wohl die längste, die du je hattest.“ Mit diesen Worten neckte Schauspielerin Zoë Kravitz (35), Kravitz’ Tochter mit Ex-Frau Lisa Bonet, ihren Vater, als er im Frühling seinen Stern auf dem Walk of Fame in Los Angeles bekam.