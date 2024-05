Bundesheer: Aus für Hubschrauber nach 57 Jahren

Bei einem Festakt mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) wurde mit einem "Fly-out" am obersteirischen Fliegerhorst Fiala-Fernberg die lange Ära der Fluggeräte beendet. Das Basisschulungsgerät für mehrere Pilotengenerationen war an unzähligen Rettungsaktionen beteiligt.

Zuletzt war nur noch eine Handvoll der Hubschrauber einsatzfähig. Sie werden nun von den italienischen Leonardos AW-169 abgelöst. Bisher sind fünf dieser Hubschrauber aus Italien in Österreich angekommen. Insgesamt wurden 36 bestellt. Einer der fünf neuen ist derzeit in Aigen stationiert, vier sind in Langenlebarn.

Was mit den noch flugtauglichen Alouette-Helikoptern passiert, ist noch offen. Tanner sagte, dass man sie im Sinne einer "sinnvollen Weiterverwendung" an Flugschulen abgeben könnte. Ein Verkauf ins Ausland sei ebenfalls denkbar, da müssten aber die gesetzlichen Regelungen dafür genau geprüft werden, "daher ist Ersteres wahrscheinlicher", so Tanner.

