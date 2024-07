Nationalratswahl 2024: Das alte Drehbuch und der neue Dreikampf

Die Nationalratswahl am 29. September wirft längst ihre Schatten voraus. Das reicht vom koalitionsinternen Tauziehen um Österreichs Mann oder Frau in der EU-Kommission bis zum FP-Obmann Herbert Kickl, der sich zum "Volkskanzler" ausruft. Insgesamt folgen die Kampagnen einem stets ähnlichen Drehbuch. Gleichzeitig gibt es auch diesmal einzigartige Voraussetzungen. Die OÖNachrichten haben darüber mit Heidi Glück, die 2002 Anteil am Erfolg von Wolfgang Schüssel (VP) hatte, und mit Josef Kalina, der