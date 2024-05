In Oberösterreich betrug das Minus ebenfalls 1,4 Prozent.

Der Strukturwandel in der Landwirtschaft – das "Höfesterben" – setzt sich fort. 109.360 bäuerliche Betriebe gibt es in Österreich, um 1563 (1,4 Prozent) weniger als im Vorjahr. In Oberösterreich ging die Zahl der bäuerlichen Betriebe um 314 (ebenfalls 1,4 Prozent) auf 22.155 zurück.