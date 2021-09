Fan-Aktion der SVR und der OÖN war ein voller Erfolg

Diesen Ausflug in die Josko-Arena werden die Nachwuchsspieler, Eltern und Vereinsfunktionäre so schnell nicht vergessen. Auf Einladung der SV Guntamatic Ried und der Oberösterreichischen Nachrichten kamen 400 Fußballbegeisterte von mehreren Vereinen aus der Region zum Spiel zwischen der SV Ried und dem Wolfsberger AC. Die Rieder zeigten dabei großartige Moral und konnten einen 0:3-Rückstand noch in ein 3:3-Unentschieden verwandeln. Den Ausgleich erzielte Julian Wießmeier in der allerletzten Aktion des Spiels. Dementsprechend groß war der Jubel im Stadion, ganz besonders im Familiensektor, wo die Mannschaft nach der beeindruckenden Aufholjagd noch frenetisch gefeiert wurde. Die Union Neukirchen am Walde kam mit insgesamt 100 Personen nach Ried.

Gute Stimmung im Stadion Bild: Schlosser

Besuch in der Josko-Arena Bild: Schlosser

"Die Aktion der SVR und der OÖN wurde bei uns im Verein sensationell angenommen. Innerhalb von zwei Tagen hatten wir knapp 90 Anmeldungen. Für unseren Nachwuchs ist es toll, hier Profifußball zu sehen", sagte Markus Wolfschluckner, Nachwuchsleiter-Stellvertreter der Union Neukirchen am Walde.

Tim Entenfellner (SV Ried) und Thomas Streif (OÖN) im Fansektor Bild: Schlosser

Markus Wolfschluckner und Markus Zweimüller mit den Nachwuchsspielern Kilian und David Bild: OÖN

"Wer heute im Stadion dabei war, wird noch lange von diesem Spiel erzählen. Dieses Spiel und diese furiose Aufholjagd waren echte Werbung für den Rieder Fußball", sagt SV-Ried-Marketingleiter Tim Entenfellner. Auch beim kommenden Heimspiel der SV Ried am Samstag, 2. Oktober, gegen Klagenfurt laden die SVR und die OÖN mehrere Nachwuchsmannschaften in die Josko-Arena ein. (tst)