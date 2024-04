Brände in Kirchheim und Lohnsburg: 2 Großeinsätze für Feuerwehren im Bezirk Ried

Großeinsatz am Dienstagnachmittag im Bezirk Ried: Neun Feuerwehren rückten mit 17 Einsatzfahrzeugen und Dutzenden Kräften nach Kirchheim im Innkreis aus, sechs Wehren waren es nur gut zwei Stunden später in Lohnsburg am Kobernaußerwald, wo in einer Lagerhalle Feuer ausgebrochen war.

In Kirchheim 13 Uhr war in einem Gartenhaus ein Kühlschrank in Brand geraten. Die Flammen griffen auf die Photovoltaikanlage, die an der Holzverkleidung der Hütte angebracht war, über. Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen. Ein technischer Defekt dürfte den Brand ausgelöst haben, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Vier Module der Solaranlage wurden durch die Flammen beschädigt, der Sachschaden dürfte beträchtlich sein. Personen kamen nicht zu Schaden, gab die Exekutive Entwarnung.

Halle in Flammen

Nach gut zweieinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte wieder einrücken. Einige von ihnen hatten nur eine kurze Verschnaufpause: Gegen 15:10 Uhr wurde im Bezirk Ried die nächste Alarmierung unter dem Stichwort "Brand Industrie" ausgelöst. Sechs Feuerwehren standen im Gemeindegebiet von Lohnsburg am Kobernaußerwald im Einsatz. In einer Lagerhalle mitten im Ortszentrum war Feuer ausgebrochen.

Das Gebäude, in dem unter anderem ein Lastwagen untergebracht war, stand in Vollbrand. Die dunkle Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Personen kamen nicht Schaden, der Brand ist aktuell unter Kontrolle, sagte Bürgermeister Robert Weber im Gespräch mit den OÖN. Löschwasser bezogen die Wehren aus einem nahen Schwimmteich. Der Einsatz dauerte gegen 17 Uhr noch an.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

