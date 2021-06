Betagte E-Bike-Fahrerin von Pkw touchiert und schwer verletzt

Bei dem ersten Unfall, der sich gegen 16:25 Uhr im Gemeindegebiet von Ort im Innkreis (Bezirk Ried im Innkreis) ereignete, wurde eine 82-Jährige schwer verletzt. Die betagte Dame war mit ihrem E-Bike auf einem Güterweg unterwegs und wollte nach links auf die Osternacher Landesstraße einbiegen.

Dabei dürfte sie den Wagen eines 21-jährigen Innviertlers, der auf der L1112 in Richtung Lambrechten fuhr, übersehen haben. Der junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Auto erfasste die Pensionistin, sie wurde zu Boden geschleudert. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Passau gebracht werden musste.

Mofafahrer schwer verletzt

Ebenfalls im Bezirk Ried im Innkreis kam es gegen 23:05 Uhr bei einem missglückten Abbiegemanöver zu einem weiteren schweren Unfall. Ein 44-jähriger Welser wollte im Gemeindegebiet von Aurolzmünster von der Maierhof-Gemeindestraße links auf die Hausruck-Bundesstraße abbiegen.

Dabei kollidierte sein Pkw mit einem 45-jährigen Mofafahrer, der auf der B143 in Richtung Ortszentrum unterwegs war. Der 45-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in das Krankenhaus nach Ried gebracht, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.