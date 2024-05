Drogenlenker flüchtete nach Verkehrsunfall

Ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr am Donnerstag gegen 10 Uhr mit seinem Pkw auf der B148 im Gemeindegebiet von Ranshofen Richtung Deutschland. Am Beifahrersitz saß seine 51-jährige Ehefrau. Dahinter lenkte ein 40-jähriger Deutscher seinen Pkw. Bei der Einfahrt in den "Osternberger Kreisverkehr" prallte der 40-Jährige ungebremst gegen das Heck des 53-Jährigen und kam in der Mitte des Kreisverkehrs, auf der dortigen Grünfläche, zum Stillstand.

Der Deutsche fuhr unmittelbar danach weiter und hielt vor dem zweitbeteiligten Fahrzeug nochmals an. In einem kurzen Gespräch versicherte er, dass er sowieso alles bezahlen werde und verließ, ohne seine Identität bekannt zu geben, mit dem Fahrzeug die Unfallörtlichkeit. Aufgrund der starken Beschädigungen kam er einige Kilometer später zum Stillstand.

Zeugenhinweis führte zu Unfalllenker

Ein aufmerksamer Zeuge meldete dies der Polizei. Der 40-Jährige wirkte auf die Beamten offensichtlich beeinträchtigt. Ein Urintest verlief auf mehrere Substanzen positiv. Bei der klinischen Untersuchung wurde die Fahruntauglichkeit festgestellt. Der Führerschein konnte nicht abgenommen werden, da er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist.

Der 53-Jährige und seine Ehefrau wurden durch den Unfall leicht verletzt und begaben sich selbstständig in das Krankenhaus Braunau. Der 40-Jährige blieb unverletzt. Er wird angezeigt.

